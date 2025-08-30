flag
КанадаПериод:1901-1936 1901-1936

Соверен 1916 года C (Канада, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1916 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - Соверен 1916 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC6,111

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1916
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:34000 USD
График аукционных продаж Соверен 1916 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг V
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты соверен 1916 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 31390 проданному на аукционе Heritage Auctions за 156000 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада Соверен 1916 C на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
21489 $
Цена в валюте аукциона 16000 GBP
Канада Соверен 1916 C на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
22800 $
Цена в валюте аукциона 22800 USD
Канада Соверен 1916 C на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Heritage - 15 августа 2019
ПродавецHeritage
Дата15 августа 2019
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Heritage - 15 августа 2019
ПродавецHeritage
Дата15 августа 2019
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Künker - 31 января 2019
ПродавецKünker
Дата31 января 2019
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Heritage - 7 января 2019
ПродавецHeritage
Дата7 января 2019
СохранностьMS61 NGC
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Heritage - 10 апреля 2017
ПродавецHeritage
Дата10 апреля 2017
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Heritage - 9 января 2017
ПродавецHeritage
Дата9 января 2017
СохранностьMS61 NGC
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Bolaffi - 1 декабря 2016
ПродавецBolaffi
Дата1 декабря 2016
СохранностьНет оценки
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Numisor - 21 октября 2016
ПродавецNumisor
Дата21 октября 2016
СохранностьMS61 NGC
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Heritage - 13 августа 2015
ПродавецHeritage
Дата13 августа 2015
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Künker - 25 июня 2015
ПродавецKünker
Дата25 июня 2015
СохранностьAU55 NGC
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 мая 2015
СохранностьAU
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Heritage - 14 апреля 2015
ПродавецHeritage
Дата14 апреля 2015
СохранностьMS64 NGC
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Jean ELSEN - 6 декабря 2014
ПродавецJean ELSEN
Дата6 декабря 2014
СохранностьXF
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Stack's - 13 августа 2014
ПродавецStack's
Дата13 августа 2014
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Stack's - 13 августа 2014
ПродавецStack's
Дата13 августа 2014
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 8 мая 2014
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата8 мая 2014
СохранностьXF
Цена
Канада Соверен 1916 C на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1916 года C?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1916 года с буквами C составляет 34000 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1916 года с буквами C?

Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1916 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1916 года со знаком C?

Для продажи соверен 1916 года C мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

