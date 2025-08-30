flag
КанадаПериод:1901-1936 1901-1936

Соверен 1911 года C (Канада, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1911 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг VРеверс монеты - Соверен 1911 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC256,956

Описание

  • СтранаКанада
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1911
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворОттава
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1600 USD
График аукционных продаж Соверен 1911 года C - цена золотой монеты - Канада, Георг V
Цены на аукционах (882)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость канадской монеты соверен 1911 года со знаком C. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 50840 проданному на аукционе Heritage Auctions за 57500 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 21 августа 2025
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 21 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата21 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 14 августа 2025
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 14 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата14 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
1140 $
Цена в валюте аукциона 1140 USD
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 10 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата10 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 1 августа 2025
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата1 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Hermes Auctions - 8 июля 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата8 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Канада Соверен 1911 C на аукционе Spink - 19 июня 2025
Канада Соверен 1911 C на аукционе Spink - 19 июня 2025
ПродавецSpink
Дата19 июня 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Spink - 19 июня 2025
Канада Соверен 1911 C на аукционе Spink - 19 июня 2025
ПродавецSpink
Дата19 июня 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Hermes Auctions - 29 апреля 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата29 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 20 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 20 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Auction World - 20 апреля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 20 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Heritage - 20 апреля 2025
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
Канада Соверен 1911 C на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 марта 2025
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Канада Соверен 1911 C на аукционе Hermes Auctions - 18 марта 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата18 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Где купить?
Канада Соверен 1911 C на аукционе Hermes Auctions - 2 сентября 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата2 сентября 2025
СохранностьНет оценки
К аукциону
Канада Соверен 1911 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1911 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1911 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
Канада Соверен 1911 C на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьMS64 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1911 года C?

По последним данным на 31 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1911 года с буквами C составляет 1600 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 828,04 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1911 года с буквами C?

Информация о текущей стоимости канадской монеты соверен 1911 года с буквами C основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1911 года со знаком C?

Для продажи соверен 1911 года C мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

