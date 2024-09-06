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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Талер 1807 года T.S. (Берг, Иоахим Мюрат)

Аверс монеты - Талер 1807 года T.S. - цена серебряной монеты - Берг, Иоахим Мюрат Реверс монеты - Талер 1807 года T.S. - цена серебряной монеты - Берг, Иоахим Мюрат

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Иоахим Мюрат
  • Номинал Талер
  • Год 1807
  • Правитель Иоахим Мюрат (Великий герцог Берга)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1807 года со знаком T.S.. Это серебряная монета периода Иоахима Мюрата отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1225 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4726 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4726 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе MDC Monaco - November 15, 2018
Продавец MDC Monaco
Дата 15 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Heritage - January 10, 2005
Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность VF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Goldberg - June 3, 2002
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2002
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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