Талер 1807 года T.S. (Берг, Иоахим Мюрат)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1807 года со знаком T.S.. Это серебряная монета периода Иоахима Мюрата отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1225 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

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