Берг Период: 1802-1807 1802-1807
Талер 1807 года T.S. (Берг, Иоахим Мюрат)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Иоахим Мюрат
- Номинал Талер
- Год 1807
- Правитель Иоахим Мюрат (Великий герцог Берга)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1807 года со знаком T.S.. Это серебряная монета периода Иоахима Мюрата отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1225 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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