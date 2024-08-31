Берг Период: 1802-1807 1802-1807
Талер 1807 года T.S. (Берг, Иоахим Мюрат)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Иоахим Мюрат
- Номинал Талер
- Год 1807
- Правитель Иоахим Мюрат (Великий герцог Берга)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1807 года со знаком T.S.. Это серебряная монета периода Иоахима Мюрата отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 14500 USD. Торги состоялись 5 сентября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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