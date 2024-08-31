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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

Талер 1807 года T.S. (Берг, Иоахим Мюрат)

Аверс монеты - Талер 1807 года T.S. - цена серебряной монеты - Берг, Иоахим Мюрат Реверс монеты - Талер 1807 года T.S. - цена серебряной монеты - Берг, Иоахим Мюрат

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Иоахим Мюрат
  • Номинал Талер
  • Год 1807
  • Правитель Иоахим Мюрат (Великий герцог Берга)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1807 года со знаком T.S.. Это серебряная монета периода Иоахима Мюрата отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 14500 USD. Торги состоялись 5 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1505 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3437 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Goldberg - September 5, 2023
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность AU
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Берг Талер 1807 T.S. на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Берг Талер 1807 T.S. на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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