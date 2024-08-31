Талер 1807 года T.S. (Берг, Иоахим Мюрат)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты Талер 1807 года со знаком T.S.. Это серебряная монета периода Иоахима Мюрата отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 374 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 14500 USD. Торги состоялись 5 сентября 2023.

Сохранность UNC (12) AU (19) XF (41) VF (24) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (4) AU58 (1) XF45 (1) XF40 (1) PL (4) Сервис NGC (7) PCGS (5)

Продавец Все фирмы

Auction World (2)

Busso Peus (5)

Cayón (1)

Emporium Hamburg (4)

Goldberg (5)

Gorny & Mosch (1)

Grün (8)

Heritage (4)

Hess Divo (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (3)

Künker (42)

Möller (2)

Münz Zentrum Rheinland (3)

Numismatica Genevensis (1)

Sonntag (1)

Stack's (1)

Teutoburger (2)

UBS (2)

WAG (6)

Westfälische (2)