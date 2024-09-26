Берг Период: 1802-1807 1802-1807
3 штюбера 1807 года S (Берг, Иоахим Мюрат)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,84 - 2,19 гр
- Диаметр 20,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Берг
- Период Иоахим Мюрат
- Номинал 3 штюбера
- Год 1807
- Правитель Иоахим Мюрат (Великий герцог Берга)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1807 года со знаком S. Это серебряная монета периода Иоахима Мюрата отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Katz Auction за 48 EUR. Торги состоялись 27 января 2024.
Сохранность
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