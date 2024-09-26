3 штюбера 1807 года S (Берг, Иоахим Мюрат)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1807 года со знаком S. Это серебряная монета периода Иоахима Мюрата отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Katz Auction за 48 EUR. Торги состоялись 27 января 2024.

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