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Берг Период: 1802-1807 1802-1807

3 штюбера 1807 года S (Берг, Иоахим Мюрат)

Аверс монеты - 3 штюбера 1807 года S - цена серебряной монеты - Берг, Иоахим Мюрат Реверс монеты - 3 штюбера 1807 года S - цена серебряной монеты - Берг, Иоахим Мюрат

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,84 - 2,19 гр
  • Диаметр 20,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Берг
  • Период Иоахим Мюрат
  • Номинал 3 штюбера
  • Год 1807
  • Правитель Иоахим Мюрат (Великий герцог Берга)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бергской монеты 3 штюбера 1807 года со знаком S. Это серебряная монета периода Иоахима Мюрата отчеканена на Дюссельдорфcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Katz Auction за 48 EUR. Торги состоялись 27 января 2024.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Wójcicki (1)
Берг 3 штюбера 1807 S на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Берг 3 штюбера 1807 S на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Берг 3 штюбера 1807 S на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 штюбера 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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