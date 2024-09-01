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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1824 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1824 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1824 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,34 гр
  • Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1824
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1824 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1839 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (7)
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
Бавария Талер 1824 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Бавария Талер 1824 на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
767 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Бавария Талер 1824 на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1824 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1824 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1824 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1824 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария Талер 1824 на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1824 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1824 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1824 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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