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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1819 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1819 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1819 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,34 гр
  • Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1819
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1819 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24090 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1819 на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
Бавария Талер 1819 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Бавария Талер 1819 на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Бавария Талер 1819 на аукционе Leu - February 26, 2024
Продавец Leu
Дата 26 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 130 CHF
Бавария Талер 1819 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Jean ELSEN - September 9, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1819 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1819 на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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