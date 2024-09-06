Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1819 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,34 гр
- Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1819
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1819 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24090 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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