Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1812 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1812 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1812 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,34 гр
  • Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1812
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1812 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 20 июня 2021.

Сохранность
Сервис
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Artemide Aste (1)
  • Busso Peus (2)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • Coins of History (1)
  • CoinsNB (3)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (4)
  • M&M Basel (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Rhenumis (1)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (7)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Бавария Талер 1812 на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Бавария Талер 1812 на аукционе Coins of History - February 4, 2024
Продавец Coins of History
Дата 4 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Бавария Талер 1812 на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Schulman - April 6, 2023
Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Artemide Aste - January 23, 2021
Бавария Талер 1812 на аукционе Artemide Aste - January 23, 2021
Продавец Artemide Aste
Дата 23 января 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Busso Peus - January 19, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 19 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Busso Peus - June 16, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 16 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1812 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Бавария Талер 1812 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Бавария Талер 1812 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана I Монеты Баварии 1812 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск