Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1812 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,34 гр
- Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1812
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1812 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 20 июня 2021.
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Продавец Coins of History
Дата 4 февраля 2024
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Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
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Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
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Дата 28 апреля 2022
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Дата 23 ноября 2021
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
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Дата 22 февраля 2021
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Дата 23 января 2021
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Дата 16 июня 2018
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