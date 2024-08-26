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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1810 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1810 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1810 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,34 гр
  • Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1810
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1810 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4048 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

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  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (3)
  • WCN (1)
Бавария Талер 1810 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария Талер 1810 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Бавария Талер 1810 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе HIRSCH - November 20, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе Coins of History - March 19, 2022
Продавец Coins of History
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе La Galerie Numismatique - April 7, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 7 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе La Galerie Numismatique - November 9, 2017
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1810 на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе Frühwald - December 13, 2015
Продавец Frühwald
Дата 13 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1810 на аукционе Rauch - November 7, 2015
Продавец Rauch
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1810 на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1810 на аукционе Frühwald - May 31, 2015
Продавец Frühwald
Дата 31 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1810 на аукционе Teutoburger - May 23, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1810 на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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