Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1810 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,34 гр
- Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1810
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1810 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4048 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins of History
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 7 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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