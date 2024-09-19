Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1824 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7814 oz) 24,304 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1824
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1824 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Emporium Hamburg (3)
- Frühwald (1)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (7)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (14)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (1)
- SINCONA (4)
- Teutoburger (2)
- UBS (1)
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Талер 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск