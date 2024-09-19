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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1819 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1819 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1819 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1819
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1819 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31061 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Бавария Талер 1819 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
3840 $
Цена в валюте аукциона 3840 USD
Бавария Талер 1819 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
737 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Бавария Талер 1819 на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Талер 1819 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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