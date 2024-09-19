Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1813 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1813
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1813 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2036 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1440 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2023.
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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