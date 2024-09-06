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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1812 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1812 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1812 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: anticomondo GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1812
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1812 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 725 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
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Бавария Талер 1812 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
752 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Бавария Талер 1812 на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Бавария Талер 1812 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Талер 1812 на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Талер 1812 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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