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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1810 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1810 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1810 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1810
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1810 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3039 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 17 марта 2008.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Бавария Талер 1810 на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Бавария Талер 1810 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Бавария Талер 1810 на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Талер 1810 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Талер 1810 на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Талер 1810 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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