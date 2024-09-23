Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1810 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1810
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1810 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3039 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 17 марта 2008.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Künker (3)
- Sonntag (1)
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск