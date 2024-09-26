Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1809 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1809
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1809 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 12 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 4 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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