Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1809 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1809 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1809 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1809
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1809 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (2)
  • Künker (3)
  • Rauch (1)
  • Solidus Numismatik (3)
  • Teutoburger (1)
Бавария Талер 1809 на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Бавария Талер 1809 на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Бавария Талер 1809 на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1809 на аукционе Solidus Numismatik - May 12, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 12 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1809 на аукционе Solidus Numismatik - November 4, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 4 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1809 на аукционе Solidus Numismatik - July 15, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 15 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1809 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1809 на аукционе CNG - March 25, 2014
Продавец CNG
Дата 25 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1809 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1809 на аукционе HIRSCH - May 7, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 7 мая 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1809 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1809 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана I Монеты Баварии 1809 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск