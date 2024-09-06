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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1813 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1813 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 1 крейцер 1813 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1813
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1813 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1696 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Бавария 1 крейцер 1813 на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1813 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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