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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1824 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1824 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1824 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1824
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1824 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4576 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (9)
  • Möller (1)
Бавария Дукат 1824 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1274 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Бавария Дукат 1824 на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
1631 $
Цена в валюте аукциона 1525 EUR
Бавария Дукат 1824 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1824 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1824 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1824 на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1824 на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1824 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1824 на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1824 на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1824 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1824 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1824 на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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