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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1819 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1819 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1819 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1819
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1819 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7805 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1819 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
3705 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Бавария Дукат 1819 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Бавария Дукат 1819 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария Дукат 1819 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария Дукат 1819 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1819 на аукционе Stack's - April 20, 2005
Бавария Дукат 1819 на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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