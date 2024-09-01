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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1815 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1815 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1815 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1815
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1815 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2298 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Бавария Дукат 1815 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2547 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Бавария Дукат 1815 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
1964 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Бавария Дукат 1815 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1815 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1815 на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1815 на аукционе HIRSCH - February 13, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1815 на аукционе HIRSCH - February 9, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1815 на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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