Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1813 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1813
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1813 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4565 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Rapp
Дата 6 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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