Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1813 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1813 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1813 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1813
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1813 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4565 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (2)
  • HIRSCH (4)
  • Künker (13)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Rapp (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (2)
  • WAG (1)
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1813 на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
741 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Бавария Дукат 1813 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1373 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Бавария Дукат 1813 на аукционе Rapp - May 6, 2022
Продавец Rapp
Дата 6 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1813 на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1813 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1813 на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1813 на аукционе Stack's - August 14, 2019
Бавария Дукат 1813 на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1813 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1813 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1813 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1813 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1813 на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1813 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1813 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Бавария Дукат 1813 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1813 на аукционе Goldberg - September 15, 2015
Бавария Дукат 1813 на аукционе Goldberg - September 15, 2015
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1813 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1813 на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1813 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана I Монеты Баварии 1813 года Все баварские монеты баварские золотые монеты баварские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск