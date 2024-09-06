Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1812 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1812
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1812 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 951 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1900 EUR. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Frankfurter (1)
- Gärtner (2)
- Grün (1)
- Hess Divo (1)
- HIRSCH (1)
- Künker (13)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Дукат 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск