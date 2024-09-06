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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1812 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1812 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1812 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1812
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1812 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 951 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1900 EUR. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
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  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (13)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Бавария Дукат 1812 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1303 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Бавария Дукат 1812 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
2064 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Бавария Дукат 1812 на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Rauch - December 4, 2020
Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Hess Divo - May 29, 2018
Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1812 на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1812 на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1812 на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1812 на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1812 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1812 на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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