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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1810 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1810 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1810 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1810
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1810 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4200 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2400 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
Бавария Дукат 1810 на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1842 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Бавария Дукат 1810 на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF
Цена
1408 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Бавария Дукат 1810 на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1810 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1810 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1810 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1810 на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1810 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1810 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1810 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность AU
Цена
Бавария Дукат 1810 на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1810 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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