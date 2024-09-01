Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1810 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1810
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1810 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4200 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2400 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1842 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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