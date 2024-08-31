Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1809 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1809
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1809 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе AA Muntenveiling за 2000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AA Muntenveiling
Дата 19 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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