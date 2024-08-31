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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1809 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1809 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1809 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1809
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1809 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе AA Muntenveiling за 2000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Дукат 1809 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1804 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Бавария Дукат 1809 на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
1263 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Бавария Дукат 1809 на аукционе AA Muntenveiling - June 19, 2021
Продавец AA Muntenveiling
Дата 19 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1809 на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1809 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1809 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1809 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1809 на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1809 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1809 на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1809 на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1809 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1809 на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1809 на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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