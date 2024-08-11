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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Медные монеты 1 крейцер Максимилиана I - Бавария

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1 крейцер 1806

Год Знак Описание Продажи Продажи
1806 1 36
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