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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Памятные монеты Талер Максимилиана I - Бавария

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Талер 1818

Конституция
Год Знак Описание Продажи Продажи
MDCCCXVIII (1818) 5 681
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