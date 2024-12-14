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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

Монеты Ансбах-Байройта 1804 года

Серебряные монеты

Аверс
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1 крейцер 1804 B
Средняя цена 15 $
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