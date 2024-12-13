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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

1 крейцер 1800 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1800 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 крейцер 1800 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,118)
  • Вес 0,85 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,1003 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 533,111

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1800
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 1 крейцер 1800 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 812 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 100 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2019.

Сохранность
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1800 B на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1800 B на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1800 B на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1800 B на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1800 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1800 B на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1800 B на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1800 B на аукционе Künker - March 13, 2002
Продавец Künker
Дата 13 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1800 B на аукционе Künker - September 28, 2000
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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