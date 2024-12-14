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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

1 крейцер 1798 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1798 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 крейцер 1798 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,118)
  • Вес 0,85 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,1003 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1798
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 1 крейцер 1798 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 3894 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 14 марта 2007.

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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1798 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1798 B на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1798 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1798 B на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1798 B на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1798 B на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1798 B на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1798 B на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1798 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1798 B на аукционе Künker - March 14, 2007
Продавец Künker
Дата 14 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1798 B на аукционе Künker - September 28, 2000
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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