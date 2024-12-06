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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

6 крейцеров 1801 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1801 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 6 крейцеров 1801 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,264)
  • Вес 2,62 гр
  • Чистого серебра (0,0222 oz) 0,6917 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 340,145

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1801
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 6 крейцеров 1801 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 4912 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • WAG (1)
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1801 B на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1801 B на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1801 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1801 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1801 B на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1801 B на аукционе Künker - March 14, 2007
Продавец Künker
Дата 14 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
******
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