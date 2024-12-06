Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804
6 крейцеров 1801 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,264)
- Вес 2,62 гр
- Чистого серебра (0,0222 oz) 0,6917 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 340,145
Описание
- Страна Ансбах-Байройт
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1801
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Байройт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 6 крейцеров 1801 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 4912 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2015.
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