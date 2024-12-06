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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

6 крейцеров 1800 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1800 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 6 крейцеров 1800 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,264)
  • Вес 2,62 гр
  • Чистого серебра (0,0222 oz) 0,6917 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 383,009

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1800
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 6 крейцеров 1800 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 3895 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 14 марта 2007.

Сохранность
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  • Möller (1)
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1800 B на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1800 B на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1800 B на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1800 B на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1800 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1800 B на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1800 B на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1800 B на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1800 B на аукционе Künker - March 14, 2007
Продавец Künker
Дата 14 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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