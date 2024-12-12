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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

6 крейцеров 1798 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1798 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 6 крейцеров 1798 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,264)
  • Вес 2,62 гр
  • Чистого серебра (0,0222 oz) 0,6917 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1798
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 6 крейцеров 1798 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Künker (6)
  • WAG (3)
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1798 B на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1798 B на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1798 B на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1798 B на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1798 B на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1798 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1798 B на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1798 B на аукционе Künker - June 17, 2008
Продавец Künker
Дата 17 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1798 B на аукционе Künker - September 24, 2003
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1798 B на аукционе Künker - March 13, 2002
Продавец Künker
Дата 13 марта 2002
Сохранность XF
Цена
******
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