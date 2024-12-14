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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

3 крейцера 1801 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1801 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 крейцера 1801 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,264)
  • Вес 1,1 гр
  • Чистого серебра (0,0093 oz) 0,2904 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,330,000

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1801
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 3 крейцера 1801 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 10234 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 20 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
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Ансбах-Байройт 3 крейцера 1801 B на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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