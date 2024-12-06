Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804
3 крейцера 1800 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,264)
- Вес 1,1 гр
- Чистого серебра (0,0093 oz) 0,2904 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,070,000
Описание
- Страна Ансбах-Байройт
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 3 крейцера
- Год 1800
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Байройт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 3 крейцера 1800 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 3043 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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