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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

3 крейцера 1800 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1800 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 крейцера 1800 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,264)
  • Вес 1,1 гр
  • Чистого серебра (0,0093 oz) 0,2904 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,070,000

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1800
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 3 крейцера 1800 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 3043 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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Ансбах-Байройт 3 крейцера 1800 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ансбах-Байройт 3 крейцера 1800 B на аукционе Künker - March 10, 2004
Продавец Künker
Дата 10 марта 2004
Сохранность XF
Цена
******
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