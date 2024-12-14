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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

1 пфенниг 1803 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1803 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1803 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,052)
  • Вес 0,23 гр
  • Чистого серебра (0,0004 oz) 0,012 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 983,683

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 1 пфенниг 1803 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 65 EUR. Торги состоялись 26 января 2021.

Сохранность
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Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1803 B на аукционе Solidus Numismatik - January 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность AU
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1803 B на аукционе Solidus Numismatik - July 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июля 2020
Сохранность AU
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1803 B на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1803 B на аукционе Solidus Numismatik - July 28, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 июля 2018
Сохранность AU
Цена
Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1803 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где купить?
Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1803 B на аукционе Münzen & Medaillen - December 4, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 4 декабря 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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