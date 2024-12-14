Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804
1 пфенниг 1803 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,052)
- Вес 0,23 гр
- Чистого серебра (0,0004 oz) 0,012 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 983,683
Описание
- Страна Ансбах-Байройт
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1803
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Байройт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 1 пфенниг 1803 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 65 EUR. Торги состоялись 26 января 2021.
Сохранность
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность AU
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июля 2020
Сохранность AU
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
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