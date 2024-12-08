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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

1 пфенниг 1801 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1801 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1801 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,052)
  • Вес 0,23 гр
  • Чистого серебра (0,0004 oz) 0,012 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 615,953

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1801
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 1 пфенниг 1801 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2262 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Teutoburger (2)
Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1801 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1801 B на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1801 B на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1801 B на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1801 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1801 B на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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