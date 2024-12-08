Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804
1 пфенниг 1801 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,052)
- Вес 0,23 гр
- Чистого серебра (0,0004 oz) 0,012 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 615,953
Описание
- Страна Ансбах-Байройт
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1801
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Байройт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 1 пфенниг 1801 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 2262 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
Сохранность
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- Höhn (1)
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- Teutoburger (2)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Где продать?
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