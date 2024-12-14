Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804
Дукат 1803 года B "Горный". Серебро (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)
Разновидность: Серебро
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,19 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ансбах-Байройт
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Дукат
- Год 1803
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Байройт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты Дукат 1803 года "Горный" со знаком B. Серебро. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 5035 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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