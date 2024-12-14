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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

Дукат 1803 года B "Горный". Серебро (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Дукат 1803 года B "Горный" Серебро - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Дукат 1803 года B "Горный" Серебро - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,19 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Дукат
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты Дукат 1803 года "Горный" со знаком B. Серебро. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 5035 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • London Coin Galleries (1)
Ансбах-Байройт Дукат 1803 B "Горный" на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
2826 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Ансбах-Байройт Дукат 1803 B "Горный" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
2937 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Ансбах-Байройт Дукат 1803 B "Горный" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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