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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

Дукат 1803 года B "Горный" (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1121 oz) 3,4865 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 2

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Дукат
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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