Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804
Дукат 1803 года B "Горный" (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1121 oz) 3,4865 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 2
Описание
- Страна Ансбах-Байройт
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Дукат
- Год 1803
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Байройт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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