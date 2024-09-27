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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Монеты Ангальт-Дессау 1863 года

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1863 A Воссоединение герцогств Ангальт
Средняя цена 200 $
Продажи
2 493
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