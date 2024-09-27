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Ангальт-Дессау
1863
Ангальт-Дессау
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1839-1869
Леопольд Фридрих
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Монеты Ангальт-Дессау 1863 года
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Талер 1863 A Воссоединение герцогств Ангальт
Средняя цена
200 $
Продажи
2
493
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Ангальт-Дессау
Период
1839-1869
Категория
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Ангальт-Дессау
Период
1839-1869
Леопольд Фридрих
1839-1869
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