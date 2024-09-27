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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

1 серебряный грош 1862 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1862 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 1 серебряный грош 1862 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1862
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 серебряный грош 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32950 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Stephen Album - January 20, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Heritage - September 12, 2017
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1862 A на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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