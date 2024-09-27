Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
1 серебряный грош 1862 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1862
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 серебряный грош 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32950 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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