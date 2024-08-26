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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

1 серебряный грош 1859 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1859 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 1 серебряный грош 1859 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1859
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 серебряный грош 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1859 A на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1859 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1859 A на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1859 A на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1859 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1859 A на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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