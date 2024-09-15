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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

1 серебряный грош 1851 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1851 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 1 серебряный грош 1851 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1851
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 серебряный грош 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 22 июня 2009.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
  • Künker (2)
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1851 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1851 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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