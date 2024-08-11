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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

2 талера 1846 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 2 талера 1846 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 2 талера 1846 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 2 талера
  • Год 1846
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 талера 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5289 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1846 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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