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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

2 1/2 серебряных гроша 1862 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1862 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1862 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1862
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 1/2 серебряных гроша 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 22 июня 2009.

Сохранность
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  • CoinsNB (1)
  • Emporium Hamburg (2)
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  • Höhn (2)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • WAG (3)
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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