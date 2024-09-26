Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
2 1/2 серебряных гроша 1862 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1862
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 1/2 серебряных гроша 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 22 июня 2009.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- CoinsNB (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Grün (1)
- Höhn (2)
- Künker (2)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- WAG (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск