2 1/2 серебряных гроша 1861 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 1/2 серебряных гроша 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61281 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 2 августа 2023.

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