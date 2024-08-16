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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

2 1/2 серебряных гроша 1861 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1861 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1861 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1861
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 1/2 серебряных гроша 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61281 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 2 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münzen & Medaillen (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Heritage - August 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 1/2 серебряных гроша 1861 A на аукционе Münzen & Medaillen - April 15, 2004
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 апреля 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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