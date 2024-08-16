Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
2 1/2 серебряных гроша 1861 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1861
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 1/2 серебряных гроша 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61281 проданному на аукционе Heritage Auctions за 900 USD. Торги состоялись 2 августа 2023.
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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