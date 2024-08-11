Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
2 1/2 серебряных гроша 1859 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1859
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 1/2 серебряных гроша 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1472 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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