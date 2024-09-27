3 пфеннига 1861 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 3 пфеннига 1861 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64108 проданному на аукционе Heritage Auctions за 299 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.

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