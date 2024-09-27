Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
3 пфеннига 1861 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,17 - 4,73 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1861
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 3 пфеннига 1861 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64108 проданному на аукционе Heritage Auctions за 299 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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