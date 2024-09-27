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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

3 пфеннига 1861 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1861 года A - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 3 пфеннига 1861 года A - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,17 - 4,73 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1861
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 3 пфеннига 1861 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64108 проданному на аукционе Heritage Auctions за 299 USD. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (3)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1861 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1861 A на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1861 A на аукционе Aureo & Calicó - February 16, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1861 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1861 A на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1861 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1861 A на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1861 A на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1861 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1861 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1861 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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