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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Монеты Ангальт-Бернбурга 1859 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1859 A
Средняя цена 220 $
Продажи
1 200
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