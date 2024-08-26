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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Монеты Ангальт-Бернбурга 1834 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1834
Средняя цена 180 $
Продажи
1 170
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