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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1/24 талера 1823 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 1/24 талера 1823 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 1/24 талера 1823 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,368)
  • Вес 1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1823
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/24 талера 1823 года. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2223 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (3)
  • WAG (1)
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1823 на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1823 на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1823 на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Бернбург 1/24 талера 1823 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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