Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1/24 талера 1823 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,368)
- Вес 1,986 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 1/24 талера
- Год 1823
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/24 талера 1823 года. Это серебряная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2223 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.
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