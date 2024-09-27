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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

4 пфеннига 1823 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1823 года - цена монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - 4 пфеннига 1823 года - цена монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,55 - 7,63 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1823
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 4 пфеннига 1823 года. Это медная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2367 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность
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  • Russiancoin (11)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Бернбург 4 пфеннига 1823 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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