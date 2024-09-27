Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
4 пфеннига 1823 года (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,55 - 7,63 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1823
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 4 пфеннига 1823 года. Это медная монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2367 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 220 RUB
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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